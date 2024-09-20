Москва, 20 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Норвежскому чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену, призвавшему не возвращать россиян к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE), нужно отказаться от призовых денег, полученных в РФ. Об этом заявил 20 сентября вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Global Look Press/IMAGO/PIOTR KUCZA Магнус Карлсен

«Он (Карлсен. — Прим. ред.) мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть должок, все эти призовые», — сказал вице-президент ФШР.

Смагин также отметил, что есть тысячи высокоуровневых шахматистов, имеющих точку зрения, которая не совпадает с мнением Карлсена. Он добавил, что критически относится к ситуациям, когда люди делают политические заявления, не разбираясь в соответствующих процессах, сообщил портал Metaratings.

Как передавало ИА Регнум, Карлсен 19 сентября посоветовал не снимать санкции с российских и белорусских шахматистов во время вручения ему награды как лучшему игроку со дня основания ФИДЕ в 1924 году. С этим заявлением он обратился к президенту федерации Аркадию Дворковичу.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал это заявление. Он отметил, что Карлсен действует из своей выгоды, так как не хочет, чтобы сильные шахматисты вернулись на соревнования.

В феврале 2022 года FIDE запретила участвовать в её соревнованиях сборным России и Белоруссии. В июне 2024 года федерация обвинила Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации и отстранила ФШР на два года.

ФШР с мая 2023 года стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Российские спортсмены получили право участвовать в крупных международных соревнованиях, а РФ — проводить азиатские турниры.