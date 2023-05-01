Москва, 1 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России (ФШР) официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ФШР в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Уточняется, что исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генсек ACF Хишам Аль-Тахер подписали 1 мая в музее шахмат ФШР в Москве соответствующий меморандум.

«С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате этого российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить важнейшие турниры азиатского календаря. При этом указывается, что ФШР первой из российских спортивных федераций перешла в «Азию» и этим подала пример другим спортивным федерациям.

Также указывается, что цель стратегического сотрудничества ФШР с ACF — укрепление дружественных связей профессиональных спортсменов, совместная организация личных и командных турниров высокого уровня, а также проведение дружеских матчей и турниров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля китайский гроссмейстер Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам. На тай-брейке матча за мировую шахматную корону он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего.