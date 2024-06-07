Москва, 7 июня, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) на два года, сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter) Петер Хейне Нильсен, тренер шахматиста Магнуса Карлсена.

Сергей Бобылев / ТАСС

Комиссия обвинила ФШР, а также главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации, отметил Нильсен.

Жалобу в комиссию подали Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец. Они обвинили Дворковича в связи с организациями, которые находятся под санкциями. Дворкович входит в попечительский совет ФШР, в котором также состоят мэр Москвы Сергей Собянин и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Также FIDE отметила, что ФШР проводила турниры в Крыму и новых регионах России, заявив о «нарушении» принципа политического нейтралитета.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2022 года FIDE приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран участвовать в соревнованиях запрещено, кроме того, на территории России и Белоруссии не проводятся турниры федерации.

С мая 2023 года ФШР официально стала членом Азиатской шахматной федерации. Предполагалось, что российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить турниры азиатского календаря.

В июле 2023 года президент ФШР Андрей Филатов заявил, что совет FIDE рассмотрит возможность возвращения российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования. В ноябре того же года FIDE продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.