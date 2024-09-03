Донецк, 3 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Верховный суд Донецкой Народной Республики 3 сентября передано уголовное дело, возбуждённое против наёмника из Латвии Алвиса Лукши, сообщили в прокуратуре ДНР.

Социальные сети

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу Лукши, заочно обвинённого по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооруженном конфликте»). Гражданин Латвии, по версии следствия, воевал на стороне ВСУ с февраля 2022 года по май 2023 года.

«За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее суд заочно избрал Лукше меру пресечения в виде заключения под стражу. Наёмник объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура ДНР 28 августа утвердила обвинительное заключение в отношении наёмника из Латвии Юриса Юрашса, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ с сентября 2022 по июнь 2024 года. Размер его вознаграждения превысил 2 млн рублей.

В этот же день суд в Москве арестовал на 56 суток двух мужчин по подозрению в наёмничестве. Граждан Колумбии подозревают в том, что они принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии.