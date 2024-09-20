Москва, 20 сентября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 370 боевиков. Об этом 20 сентября сообщило Министерство обороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также за это время украинские боевики в результате действий российских военных лишились шести артиллерийских орудий, миномёта, станции радиоэлектронной борьбы, инженерной машины разминирования и семи автомобилей. Кроме того, была уничтожена одна понтонная переправа ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября стало известно, что российские военные отразили четыре попытки украинских формирований прорваться через госграинцу в Курскую область. В Минобороны отметили, что ВСУ делали попытки прорваться в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что армия России ведёт освобождение курского приграничья от украинских боевиков и обязательно доведёт эту работу до конца. Представитель Кремля уточнил, что планы по освобождению приграничья Курской области не могут быть публичными.