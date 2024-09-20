Астана, 20 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана разрабатывает поправки в законодательство, которые поспособствуют усилению миграционного контроля за теми лицами, которые планируют пребывать в стране более 30 дней. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил председатель комитета миграционной службы ведомства Аслан Аталыков.

Руслан Шамуков/ТАСС

По его словам, сейчас в Казахстане рассматривают возможность вернуть институт регистрации иностранцев. При этом новые правила не будут затрагивать обычных туристов, а будут направленны именно на тех, кто планирует пребывать в стране более 30 дней.

«Безусловно, сам механизм и порядок регистрации иностранцев планируем проводить упрощённо, с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию», — сказал Аталыков.

Он также добавил, что будет пересмотрен и порядок выдворения иностранцев.

«Помимо этого, мы планируем пересмотреть и действующий порядок выдворения иностранцев. Сегодня он достаточно сложный. В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно», — подчеркнул председатель.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что России надо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

После этого были ужесточены меры сдачи экзамена по русскому языку как иностранному. С 1 мая экзамены для иностранцев проводят только университеты и другие государственные и муниципальные организации. В результате этого за пять месяцев 2024 года процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, увеличился в 10 раз.

В России нелегальным мигрантам хотят запретить работать таксистами и курьерами. Согласно новой версии законопроекта, разработанного Минтрудом, цифровых агрегаторов планируется обязать следить за соблюдением пользователями миграционного законодательства. Иностранцы не смогут оказывать соответствующие услуги без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

С 1 сентября таксистам необходимо получить обязательное разрешение на работу, которое не смогли предоставить 75% работников. Как уточнил председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир» Валерий Корнеев, по данным агрегаторов, в такси сейчас работают 2,5 млн человек. Из 1,5 млн самозанятых разрешение на деятельность получили только 21 тыс. человек, то есть 1,5% от общего числа.