Москва, 19 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Обязательное разрешение на работу с 1 сентября в соответствии с новыми требованиями получили только 25% водителей такси. Остальные три четверти таксистов с начала осени могут потерять возможность работать. Об этом говорится в обращении Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Общественники в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина просят сдвинуть дату вступления в силу нового требования для отрасли, согласно которому к 1 сентября таксистам следует оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он должен обеспечить безопасность клиентов такси во время поездки.

«Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси. Сегодня оно есть только у 25% водителей, в основном из Москвы», — указали авторы письма.

Как уточнил глава ассоциации Валерий Корнеев, по данным агрегаторов, в такси сейчас работают 2,5 млн человек. Из 1,5 млн самозанятых разрешение на деятельность получили только 21 тыс. человек, то есть 1,5% от общего числа. Из 600 тыс. работников таксопарков они есть у 60%, в основном это москвичи. Таким образом в связи с вступлением в силу новых требований с начала осени не смогут работать в сфере такси 75% водителей.

Для того чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно, в частности, перекрасить автомобиль в установленные в регионе цвета, а также иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. При этом, указал Корнеев, в России нет инфраструктуры, в рамках которой самозанятые водители могли бы выполнять эти требования.

В Минфине выступили против перенесения сроков вступления требований в силу. Как указали в ведомстве, нововведения повысят страховую защиту для пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, в России нелегальным мигрантам хотят запретить работать таксистами и курьерами. Согласно новой версии законопроекта, разработанного Минтрудом, цифровых агрегаторов планируется обязать следить за соблюдением пользователями миграционного законодательства. Иностранцы не смогут оказывать соответствующие услуги без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» в октябре прошлого года внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в такси, школах и медицинских учреждениях. Как отметили авторы инициативы, документ запрещает мигрантам работать «в чувствительных социальных сферах», в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы.