Тутаев, Ярославская область, 20 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Тутаевский городской суд 20 сентября отправил ещё восьмерых человек под арест за неповиновение полиции после массовой драки в Тутаеве.

VK/Подслушано в Тутаеве

«Рассмотрено ещё восемь материалов в отношении семи жителей Рыбинска и одного жителя Ярославля в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)», — заявили в пресс-службе суда.

Задержанные были признаны виновными в нарушении административного законодательства и арестованы на семь суток.

Ранее, 19 сентября, суд арестовал на семь суток 13 жителей Рыбинска, Тутаева и Ярославля, задержанных после массовой драки.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в Тутаеве в ночь на 19 сентября на улице Соборной. Для задержания злоумышленников привлекли силы ОМОНа и СОБРа. Силовики взяли ситуацию под контроль, задержав всех нарушителей. Отмечалось, что правоохранители в ходе операции по задержанию злоумышленников остановили несколько машин.

Сотрудники полиции задержали 21 человека и изъяли семь единиц оружия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.