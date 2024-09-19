Тутаев, Ярославская область, 19 сентября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В городе Тутаеве Ярославской области пресечена массовая драка, которую устроили молодые люди, сообщила 19 сентября пресс-служба администрации Тутаевского района.

Иван Шилов ИА Регнум

«Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом», — сообщили в администрации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Ситуация находится под контролем МВД России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 сентября в Тутаеве прогремели выстрелы, жители слышали громкие крики. Как сообщил Telegram-канал «112», полиция рядом с парком Дементьева провела операцию по задержанию группы людей, устроивших драку. Правоохранители остановили несколько машин. Были задержаны не менее 10 человек.

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что в Тутаеве проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии. Других подробностей инцидента не сообщалось.