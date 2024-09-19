Тутаев, Ярославская область, 19 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Сотрудники полиции после массой драки в Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека и изъяли семь единиц оружия, сообщила 19 сентября пресс-служба регионального управления МВД РФ.

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В отношении задержанных составили административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Драка произошла на улице Соборной. Полицию предупредили, что у собравшихся там людей может быть оружие.

Как передавало ИА Регнум, о массовой драке в Тутаеве сообщила администрация Тутаевского района в ночь на 19 сентября. Для задержания злоумышленников привлекли силы ОМОН и СОБР. Силовики взяли ситуацию под контроль, задержав всех нарушителей.

Жители сообщили, что слышали выстрелы и громкие крики. Как оказалось, конфликт произошёл в районе парка Дементьева. Известно, что правоохранители в ходе операции по задержанию злоумышленников остановили несколько машин.