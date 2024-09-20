Курск, 20 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Большесолдатском районе Курской области больше 10 домов были разрушены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 сентября сообщил глава района Владимир Зайцев.

Telegram/Владимир Зайцев

«Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревень Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская», — написал он в Telegram-канале.

Зайцев отметил, что жители из пострадавших от обстрелов домов могут обратиться в администрацию района. Других подробностей о случившемся он не указал.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября жительница деревни Золотарёвка Рыльского района Курской области Мария Беседина рассказала, как боевики ВСУ обстреливали копавших картошку жителей. В её поселении из-за украинских атак сгорели два дома. В 500 м от её жилища украинский дрон упал на крышу другого здания. По территории детского сада после обстрелов были разбросаны противопехотные мины «Лепесток».

Формирования ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы, остановив противника в приграничных районах и начав выдавливать с территории РФ. По данным на 20 сентября, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 15,3 тыс. военных, 124 танка и другую боевую технику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России продолжают работу по освобождению приграничных районов Курской области от украинских формирования и обязательно выполнят её до конца. Он уточнил, что у Кремля нет никаких сомнений в этом, добавив, что планы по освобождению приграничья Курской области не могут быть публичными.