Больше 10 домов были разрушены из-за атак ВСУ на район в Курской области
Глава Большесолдатского района Зайцев: обстрел ВСУ уничтожил больше 10 домов
Курск, 20 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Большесолдатском районе Курской области больше 10 домов были разрушены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 сентября сообщил глава района Владимир Зайцев.
«Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревень Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская», — написал он в Telegram-канале.
Зайцев отметил, что жители из пострадавших от обстрелов домов могут обратиться в администрацию района. Других подробностей о случившемся он не указал.
Как передавало ИА Регнум, 20 сентября жительница деревни Золотарёвка Рыльского района Курской области Мария Беседина рассказала, как боевики ВСУ обстреливали копавших картошку жителей. В её поселении из-за украинских атак сгорели два дома. В 500 м от её жилища украинский дрон упал на крышу другого здания. По территории детского сада после обстрелов были разбросаны противопехотные мины «Лепесток».
Формирования ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы, остановив противника в приграничных районах и начав выдавливать с территории РФ. По данным на 20 сентября, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 15,3 тыс. военных, 124 танка и другую боевую технику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России продолжают работу по освобождению приграничных районов Курской области от украинских формирования и обязательно выполнят её до конца. Он уточнил, что у Кремля нет никаких сомнений в этом, добавив, что планы по освобождению приграничья Курской области не могут быть публичными.