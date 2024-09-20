Москва, 20 сентября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы РФ в течение недели уничтожили три украинских истребителя — МиГ-29 и два Су-27. Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

«ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя Воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27. Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29», — сказал он.

Генерал добавил, что силы ПВО уничтожили семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США, 12 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, а также 305 беспилотников самолётного типа, в том числе 153 — вне зоны проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября российские военные нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Поражены также главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ и скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах. Удары наносили беспилотники, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

18 сентября Вооружённые силы РФ в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий украинского ВПК, аэродромную инфраструктуру ВСУ и цех сборки беспилотных летательных аппаратов.