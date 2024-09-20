Тамбов, 20 сентября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В аэропортах Борисоглебска в Воронежской области и Тамбова в ночь на 20 сентября вводили план «Ковёр», сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

План «Ковёр» ввели в районе 01:00 мск. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы на протяжении трёх часов.

По данным Telegram-канала, российские силы противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 20 сентября силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов самолётного типа. Их сбили над территорией Белгородской области.

Введение плана «Ковёр» означает закрытое небо. После введения в аэропорту плана «Ковёр» следующие к нему самолёты должны приземляться на ближайшем аэродроме. В начале марта план «Ковёр» вводили в петербургском международном аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА.