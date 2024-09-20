Москва, 20 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Подмосковный арбитраж запретил рассматривать на Кипре спор по поводу торговой марки водки «Хортиця», который разгорелся между местной структурой Global Spirits и российскими ликёро-водочными заводами, отмечено в определении Арбитражного суда Московской области от 17 сентября.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Запретить GSH Trademarks Limited продолжение разбирательства в Окружном суде Никосии Республики Кипр по иску к ООО «Родник и К», ООО «Русский север», — указал Суд в документе.

Компания GSH Trademarks Limited (часть алкогольного холдинга Global Spirits) является правообладателем торговой марки «Хортиця», которую производят на национализированных РФ заводах «Русский север» и «Родник и К». Кипрский иск направлен на защиту исключительных прав фирмы на товарные знаки и патенты на промышленные образцы алкогольной продукции.

Помимо водки «Хортиця» ликёро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» занимались производством «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits. С июня 2024 года 100% долей в «Родник и К» принадлежит Росимуществу.

Владельцем компании Global Spirits является украинский олигарх Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). В феврале 2022 года Global Spirits отозвал лицензию на производство своего алкоголя на российском и белорусском рынках.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка в рамках дела о финансировании терроризма. Его обвинили в финансировании украинской армии с целью террористической деятельности в России и объявили в розыск.

В середине мая того же года Ленинский районный суд Курска арестовал активы группы связанных с Черняком юридических лиц. Взыскателем по делу являлась Генеральная прокуратура Российской Федерации.