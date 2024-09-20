Москва, 20 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не собирался приезжать на церемонию инаугурации избранного мексиканского президента Клаудии Шейнбаум. Об этом 20 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«В планах президента не было такой поездки», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа стало известно, что власти Мексики пригласили президента России в Мехико на инаугурацию избранного главы государства. В посольстве Мексики в Москве уточнили, что российский лидер примет решение, будет ли он лично присутствовать на церемонии инаугурации или направит туда от своего имени высокопоставленного чиновника.

В посольстве РФ в Мексике позднее подтвердили, что российская сторона получила приглашение на инаугурацию мексиканского президента. Торжественная церемония состоится 1 октября.

Избранный президент Мексики 18 сентября отклонила приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского приехать на Украину. Шейнбаум отметила, что в основе внешней политики Мексики лежит принцип невмешательства и поиска мирного урегулирования конфликтов.