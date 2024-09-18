Мехико, 18 сентября, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом она сообщила 17 сентября в ходе выступления на пресс-конференции.

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«Мы посетим некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но много путешествовать не будем… Думаю, что нет», — указала Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

Она подчеркнула, что в основе внешней политики Мексики, определяющейся конституцией страны, лежит принцип невмешательства и поиска мирного урегулирования конфликтов.

На прошлой неделе Зеленский в интервью изданию Excelsior выразил надежду на официальный визит Шейнбаум на Украину и сообщил о готовности отправить представителя на её инаугурацию.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня в Мексике состоялись всеобщие выборы, на которых Клаудия Шейнбаум от коалиции «Продолжим вместе творить историю», набрав 61,2% голосов, одержала победу. Торжественная церемония вступления избранного президента в должность состоится 1 октября.

6 августа в посольстве Мексики в России сообщили, что власти страны направили президенту РФ Владимиру Путину приглашение на инаугурацию избранного главы государства Клаудии Шейнбаум. В посольстве также уточнили, что российский лидер примет решение, будет ли он сам присутствовать на инаугурации или направит высокопоставленного представителя.