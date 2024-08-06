Москва, 7 августа, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Власти Мексики пригласили президента России Владимира Путина в свою страну на инаугурацию избранного главы государства Клаудии Шейнбаум, сообщили журналистам 6 августа в мексиканском посольстве в РФ.

Octavio Gomez Pina/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину», — отметили в дипмиссии, сообщение которой приводят «Известия».

В посольстве также уточнили, что российский лидер примет решение, будет ли он сам присутствовать на инаугурации или направит от своего имени высокопоставленного чиновника. Торжественная церемония вступления Шейнбаум в должность пройдёт 1 октября.

В российском посольстве в Мексике подтвердили, что Москва получила приглашение на инаугурацию мексиканского президента.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Мексике состоялись всеобщие выборы. Победу на них одержала Клаудия Шейнбаум, которая баллотировалась от коалиции «Продолжим вместе творить историю». Она обошла по количеству голосов сенатора Сочитля Гальвеса от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альвареса Майнеса от партии «Гражданское движение».

Впервые Мексику возглавит женщина. 3 июня Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах. Российский президент направил ей соответствующую телеграмму. Кроме того, Шейнбаум получила поздравления от МИД России.