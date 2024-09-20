Сидней, Австралия, 20 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Сотрудники российских дипломатических миссий в Австралии делают всё возможное, чтобы оказать консульскую поддержку российским гражданам, задержанным в Канберре по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в пятницу, 20 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы делаем всё возможное для оказания консульской поддержки гражданам, попавшим в жернова антироссийской кампании, и, надо сказать, что они в такой поддержке нуждаются. Мы знаем, что допросы, которым подверглись Кира и Игорь Королёвы непосредственно после ареста, продолжались 10 и 15 часов соответственно», — заявил посол России в Австралии Алексей Павловский.

Также он отметил, что россияне отрицают выдвинутые обвинения. Дипломатам удалось организовать адвокатское сопровождение процесса и наладить связь с родственниками задержанной Киры Королёвой. Глава дипмиссии уточнил, что ситуация с её мужем Игорем Королёвым более сложная, ведь с ним долго не удавалось установить контакт из-за запрета австралийских властей.

«Ситуация с Игорем Королёвым сложнее. Грубо нарушив свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, австралийские власти не обеспечили арестованному возможность связаться с российским консульским представительством, а нам в течение почти двух месяцев отказывали в любой информации о нём. Контакт с находящимся в тюрьме российским гражданином удалось установить лишь на днях», — добавил Павловский.

Как передавало ИА Регнум, в июле австралийские правоохранительные органы арестовали по обвинению в шпионаже супружескую пару Королёвых. Отмечается, что 40-летняя женщина, которая служила рядовой в австралийской армии, решила во время своего отпуска тайно посетить Россию. Она позвонила супругу, который остался в Австралии, попросив его войти в её официальный рабочий аккаунт на электронном устройстве и переслать информацию. Австралийская сторона считает, что супруги якобы хотели поделиться указанными данными с российскими властями.

Глава федеральной полиции Австралии Риса Кершоу уточнил, что мужчина, которому 62 года, и его жена проживали в Австралии более десяти лет. Женщина получила австралийское гражданство в 2016 году, а её супруг в 2020-м. В армии обвиняемая служила техником по информационным системам и имела допуск к секретным сведениям.

13 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал Россию «отступить» от попыток защиты задержанных по обвинению в шпионаже российских граждан. По утверждению Альбанезе, Москва якобы не уважает международное право, а потому, по мнению главы австралийского правительства, к России «следует относиться с презрением».