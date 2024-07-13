Канберра, 13 июля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал Россию «отступить» от попыток защиты задержанных по обвинению шпионаже российских граждан. Его слова 12 июля привёл телеканал ABC.

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«Как насчёт того, чтобы попытаться прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств?.. Россия может получить это сообщение. Отступите», — сказал он.

По утверждению Альбанезе, Москва якобы не уважает международное право, а потому, по мнению главы австралийского правительства, к России «следует относиться с презрением».

Как передавало ИА Регнум, 12 июля телеканал АВС сообщил об аресте по обвинению в шпионаже супружеской пары с российскими паспортами. Отмечалось, что пару задержали в их доме в городе Брисбен. Семья до этого проживала на территории Австралии более 10 лет, при этом и у мужа, и у жены было австралийское гражданство.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают деталями задержания в Австралии супружеской пары с двойным гражданством.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая в совместном заявлении отметили, что Москва и Пекин будут бороться с попытками помешать укреплению их отношений и развитию в различных сферах, а также с попытками вмешиваться во внутренние дела двух стран. Лидеры двух государств также договорились продолжать укреплять сотрудничество.