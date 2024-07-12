Канберра, 12 июля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Австралийские правоохранительные органы арестовали по обвинению в шпионаже супружескую пару, имеющую российские паспорта. Об этом сообщил местный телеканал АВС со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу.

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Чету задержали в их доме в городе Брисбен. Отмечается, что 40-летняя женщина, которая служила рядовой в австралийской армии, решила во время своего отпуска тайно посетить Россию.

Она позвонила супругу, который остался в Австралии, попросив его войти в её официальный рабочий аккаунт на электронном устройстве и переслать информацию. Австралийская сторона считает, что супруги якобы хотели поделиться указанными данными с российскими властями.

Кершоу уточнил, что мужчина, которому 62 года, и его жена проживали в Австралии более 10 лет. Женщина получила австралийское гражданство в 2016 году, а её супруг в 2020 году. В армии обвиняемая служила техником по информационным системам и имела допуск к секретным сведениям.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2021 года министерство обороны Австралии заявило, что неподалеку от побережья страны в международных водах заметили китайское судно, которое якобы в течение трех недель занималось шпионской деятельностью рядом с австралийской территорией.

В декабре 2022 года власти Австралии предъявили бывшему военному пилоту из США Эдмунду Даггану обвинения «в незаконном оказании военных услуг КНР», а также нарушении законов о международной торговле оружием и отмывании денег. Мужчину подвергли уголовному преследованию за то, что он оказывал услуги китайской государственной компании. Дагган, по данным австралийского следствия, осуществлял подготовку военных лётчиков, а также проводил тестирование оборудования, связанного с морской авиацией, и инструктаж по методике посадки самолётов на авианосцы. За это он получил $100 тыс.