Лондон, 20 сентября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG увеличила требования к страховщикам, повысив их сумму в 1,4 раза — до €574 млн, сообщил 20 сентября со ссылкой на судебные документы РБК.

ИА Регнум

В документах отмечается, что Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона обновлённый иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance. Иск связан с повреждениями, которые получил «Северный поток» в результате подрыва 26 сентября 2022 года.

Оператор требует повысить выплату, учитывая те повреждения, которые получил газопровод, а также то, что на второй нитке «Северного потока» обнаружена вмятина. Она идёт вглубь внутреннего диаметра трубы на 17%. Параметры вмятины: 80 см в длину, 50 см в ширину и 15 см в глубину. Истец отметил, что она появилась в период «не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022 года». Это, по его версии, произошло по «внешней причине или в результате происшествия», природу которого установить не удалось.

Nord Stream AG в иске уточнила, какие именно затраты потребуются на восстановительные работы. Ранее было известно, что сумма составит €1,2–1,35 млрд. Оператор в иске конкретизировал, что потребуется как минимум €1,2 млрд: €510 млн — на компенсацию ущерба от взрывов, €240 млн — от вмятины и €400–450 млн — от потерянного газа.

Оператор требует от Lloyd’s и Arch выплатить €380 млн за ущерб от взрывов на обеих нитках «Северного потока». Возникновение вмятины он считает отдельным страховым случаем, по которому рассчитывает на компенсацию в размере €190 млн. Кроме того, ещё €3,76 млн Nord Stream AG требует за возмещение стоимости первичного освидетельствования ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошла диверсия: в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2».

В России случившееся квалифицировали как теракт. Президент Владимир Путин заявил, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв организовали американские спецслужбы, отметил он.

В октябре 2023 года журналист из США Сеймур Херш, проводивший независимое расследование, заявил, что приказ о минировании газопроводов отдал лично американский президент Джо Байден.

После того как через два года после теракта, в начале сентября 2024 года, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает всё, чтобы в деле подрыва «Северных потоков» ничего не было утаено и чтобы ответственные были наказаны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы германские власти делились с Москвой имеющейся информацией.