Херсон, 12 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Один человек погиб и восемь ранены в результате массированного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) центрального рынка Новой Каховки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

«Под удар попал Центральный рынок, зафиксировано не менее 11 прилётов. Один мирный житель погиб, восемь человек получили ранения», — говорится в публикации Сальдо, опубликованной в его Telegram-канале.

По словам губернатора, шестеро пострадавших госпитализированы в центральную больницу Каховки, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Два человека получили тяжёлые ранения, их направили в Геническую ЦРБ.

Также за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населённым пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая (Большая) Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Раздольное, Старая Збурьевка.

В результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилые и нежилые строения, о раненых или погибших не сообщается.

7 сентября при обстреле херсонского города Голая Пристань был ранен ребёнок. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ВСУ обстреляли населённые пункты Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Старая Маячка и Ольгинка. Украинские боевики выпустили по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате ранения получили пять мирных жителей.