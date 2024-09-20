Тюмень, 20 сентября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность группы лиц, которая вымогала у жителя Тюмени 900 тыс. рублей. Об этом 20 сентября сообщили в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии следствия, злоумышленники, угрожая жизни и здоровью, требовали у специалиста в сфере IT-технологий крупную сумму за то, что он отказался разработать вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники могли бы похищать деньги с банковских счетов граждан.

Подозреваемых задержали в Москве, Свердловской и Челябинской областях.

«Двое из них — граждане России, третий — лицо без гражданства», — уточнили в ведомстве.

УМВД региона возбудило уголовное дело по пп. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Задержанные находятся под стражей, им грозит лишение свободы до семи лет. Сейчас следствие проводит мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в Приморском крае полиция задержала подозреваемого в вымогательстве выплат у бойца спецоперации. Им оказался житель Уссурийска.

По данным источника ИА Регнум, 22-летний задержанный является гражданином РФ, который ранее был судим за кражи и мошенничество. На допросе в полиции задержанный дал признательные показания.

О том, что в Приморье орудует «этническая банда», которая силой отбирает выплаты у участников спецоперации, стало известно 2 сентября. Один из пострадавших, 21-летний Никита Носов, записал видеообращение для своих родственников. На видео молодой человек признаётся, что он устал терпеть беспредел местной банды и бездействие правоохранительных органов, поэтому он решился на суицид.

Полиция начала поиски и обнаружила молодого человека без сознания. Пострадавшего доставили во Владивостокскую клиническую больницу.