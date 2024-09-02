Уссурийск, Приморский край, 2 сентября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Приморском крае подозреваемого в вымогательстве выплат у бойца спецоперации. Об этом сообщила 2 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

В полицию ранее поступило заявление об оказании содействия в розыске мужчины, который заявлял, что хочет свести счёты с жизнью. Заявление в правоохранительные органы написал один из его родственников.

Полиция и волонтёры начали поиски и обнаружили мужчину в лесу в бессознательном состоянии. Его увезли на скорой в больницу.

«Ранее пострадавший сообщил в видеообращении, распространённом в социальных сетях, о вымогательстве денежных средств у военнослужащих», — сообщила Волк в своём Telegram-канале.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

По подозрению в причастности к вымогательству полицейские задержали в Уссурийске ранее судимого местного жителя 2002 года рождения. На допросе в полиции задержанный дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как отметила Волк, руководство краевого управления МВД даст оценку полноте мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан, принятых сотрудниками местной полиции.

В полицию обратился брат участника СВО, уточнил aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, участник СВО ранее опубликовал в соцсетях видео, рассказав, что потерял на фронте руку, а также о том, что у него вымогают деньги. Он обращался в полицию, но ему отказались помочь. Военнослужащий попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

Глава СК РФ поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение этого поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.