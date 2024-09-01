Владивосток, 2 сентября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Приморские правоохранители начали проверку после обнаружения без сознания после попытки суицида ветерана спецоперации. Перед попыткой свести счёты с жизнью 21-летний участник боевых действий записал видео, где рассказал о беспределе «этнических» лиц. В частности, у него вымогали разные люди деньги, полученные за потерю руки в СВО.

Duma.gov.ru Полиция

Искать парня начали после обращения его брата в полицию с заявлением об оказании содействия в розыске ветерана.

«Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии, его доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2», — сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Проверка продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в Приморье орудует «этническая банда», которая отбирает выплаты у участников спецоперации. Один из пострадавших, доведённый до суицида, записал предсмертное обращение, где просит главу СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Пострадал не он один. Подробности жуткой истории опубликовал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Боец вернулся инвалидом — без руки.

Военнослужащий обращался к правоохранителям в Уссурийске с просьбой помочь с вымогателями, но там ему отказали даже в принятии заявления.

Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и наказать не только вымогателей, но и сотрудников правоохранительных органов, «кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов».

Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставили на контроль центрального аппарата ведомства.

Следственный комитет в Ставропольском крае возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который обманом взял на имя участника специальной военной операции крупный кредит.