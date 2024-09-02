Владивосток, 2 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Приморском крае подозреваемого в вымогательстве выплат у 21-летнего однорукого бойца спецоперации. По данным источника ИА Регнум, задержанный является гражданином РФ, который ранее был судим по уголовным статьям. Также источник сообщил, что национальность задержанного неизвестна.

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Задержанный 22-летний мужчина был ранее судим по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество), рассказал собеседник.

«Я не могу сейчас сказать, к какой нации относится тот, кто вымогал деньги у участника СВО. Могу сказать только, что у него есть паспорт гражданина России. Остальная информация пока не разглашается», — сообщил источник.

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2 сентября стало известно, что в Приморье орудует «этническая банда», которая силой отбирает выплаты у участников спецоперации. Один из пострадавших, 21-летний Никита Носов, записал видеообращение для своих родственников. На видео молодой человек признаётся, что он устал терпеть беспредел местной банды и бездействие правоохранительных органов, поэтому он решился на суицид.

«Я приехал с СВО без руки, а с меня бабки чехлят. И так всю жизнь было на Дальнем Востоке. Я прошу, чтобы после моей смерти наказали виновных. Не один я пострадал и не только у меня вымогают деньги», — говорил участник СВО в видеообращении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что брат этого бойца СВО сообщил в полицию о пропаже родственника и просил помочь в его розыске. Мужчина рассказал правоохранителям, что его младший брат прислал ему видео, на котором заявлял о намерениях свести счёты с жизнью. После заявления правоохранители совместно с волонтёрами и военной полицией обнаружили молодого человека без сознания и передали его бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего во Владивостокскую клиническую больницу № 2.