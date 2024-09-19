Донецк, 19 сентября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России взяли укрепрайон украинских формирований в ходе наступательных действий на авдеевском направлении. Об этом 19 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

Отмечается, что расчёты разведывательных беспилотников обеспечили штурмовые подразделения данными о противнике с воздуха, а также прикрыли их сбросами различных боеприпасов по живой силе украинских боевиков, уничтожая их огневые точки и пулемётные гнезда, а также сжигая блиндажи, перекрытые щели и укрепления.

«Грамотные действия разведывательного подразделения и расчётов БПЛА вынудили противника отступить со своих укреплений, что позволило штурмовым группам овладеть тактически важным укрепрайоном противника», — проинформировали в ведомстве.

Командир взвода разведки с позывным Агрессор рассказал, что эти территории необходимы для дальнейшего продвижения российской армии.

«Лесопосадки важны были тем, чтобы пройти дальше, как бы, скажем, обрезать пути следования и дать плацдарм для дальнейших действий. Вот эту задачу мы выполнили. Противник был уже готов ко всему, соответственно, там всё было укреплено, были мощные огневые позиции, пулемётные гнезда, и ребятам-штурмовикам было очень сложно пройти эти участки», — пояснил он.

Военный уточнил, что ВС РФ выявили все позиции украинской армии, отработав по ним различными сбросами, и в конце концов заняли все опорные пункты и всю лесопосадку.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября российские военные уничтожили ключевые для логистики украинских формирований автомагистрали в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что теперь армия России фактически отсекала логистику ВСУ вокруг Красноармейска.

Ранее в этот же день военные ВС РФ на авдеевском направлении сбили украинский беспилотник типа «Баба-яга». Им удалось это сделать из автоматов Калашникова с прицелами ночного видения.