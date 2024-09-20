Анкара, 20 сентября, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Вопрос снятия антироссийских санкций станет одним из предметом обсуждения на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Важной составляющей являются санкции Запада против России. Они, конечно, тоже будут обсуждаться в рамках одного большого пакета предложений», — заявил Фидан.

Дипломат подчеркнул, что если стороны не смогут прийти к решению, то конфликт рискует либо расшириться, либо «заморозиться».

По его словам, Анкара по-прежнему привержена осуществлению посреднических усилий с целью мирного урегулирования украинского кризиса, а этот вопрос является приоритетным для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией. Турецкий лидер допустил возможность достижения справедливого мира, который устроит обе стороны конфликта.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после вторжения украинских формирований в Курскую область разговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине потеряли актуальность. Глава МИД напомнил, что Москва до этого выражала готовность к диалогу и выступала с соответствующими предложениями. Так, в июне Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По его словам, киевский режим должен вывести войска с территории Донецкой и Луганской Народный Республик, Херсонской и Запорожской областей и признать их возвращение в состав РФ, а также отказаться от планов вступить в НАТО.