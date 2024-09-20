Киев, 20 сентября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Украинские компании должны будут выплачивать сумму от 20 до 30 тыс. гривен (от 480 до 720 долл.) ежемесячно за бронирование от мобилизации своих сотрудников. Об этом заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак.

Сергей Корсун ИА Регнум

Речь идёт о выплате за одного работника. Парламентарий в интервью украинскому порталу «Знай. ua» уточнил, что организации не смогут забронировать всех своих сотрудников.

Кицак отметил, что в Раде обсуждается предложение разрешить компаниям бронировать от 30 до 50% мужчин, работающих в их штате. При этом комитет украинского парламента по экономическому развитию, членом которого депутат является, представил сразу несколько вариантов инициативы.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается, но окончательное решение ещё не принято.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономическую бронь от мобилизации в стране имеют более 900 тыс. человек. Он отметил, что власти допускают увеличение их численности.

16 сентября глава комитета Рады по обороне Александр Завитневич рассказал, что на Украине мобилизация идёт в соответствии с планом. Вместе с тем он признал, что мобилизованные украинцы на текущий момент не готовы к выполнению боевых задач на фронте.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенд». По его словам, для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст в стране.