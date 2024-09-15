Киев, 15 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. На Украине экономическую бронь от мобилизации имеют более 900 тыс. человек, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его слова приводит издание «Главком».

Global Look Press

«У нас сегодня более 900 тыс. человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель», — сказал он.

При этом Шмыгаль добавил, что правительство допускает ещё большее число забронированных в бизнесе, «но при условии, чтобы была соблюдена полностью «математика» мобилизации».

Как передавало ИА Регнум, с 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мер по мобилизации мужчин в армию. Возраст призыва на фронт снизили до 25 лет, военнообязанных обязали явиться в военкомат для обновления данных, введя крупные штрафы за неявку. Также в стране ввели заочное вручение повестки в военкомат.

19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях.