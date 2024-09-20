Киев, 20 сентября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Крупнейшие операторы связи смогут обеспечивать её работу в среднем только около четырёх часов в случае полной потери электроснабжения на Украине. Об этом сообщил 19 сентября украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на телекоммуникационные компании страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Журналисты получили указанную информацию от «Киевстара», lifecell и Vodafone. Представитель первого оператора отметил, что в течение такого времени смогут поддерживать работу 60% оборудования его компании. Остальная часть станций организации проработает два или три часа.

В lifecell рассказали, что больше половины оборудования также сможет обеспечивать связь около четырёх часов. Остальные станции указанного оператора не проработают без источников бесперебойного питания и сразу отключатся, если не подавать к ним электричество по сети.

Представители Vodafone в свою очередь отметили, что аккумуляторы имеет всё их оборудование и батареи могут питать энергией станции связи от четырёх до шести часов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа американский политолог Джон Миршаймер заявил, что за время конфликта Украина лишилась от 50 до 90% электросетей, что приведёт к катастрофическим последствиям зимой.

10 сентября помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт предупредил, что предстоящие зимние месяцы станут трудными для Украины. Он добавил, что из-за нехватки генерирующих мощностей будут происходить повсеместные отключения электроэнергии.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооружённых сил РФ по объектам энергетики Украины являются вынужденным ответом на обстрелы со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что исходя из гуманитарных соображений с конца 2023 до начала 2024 года российские военные не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.