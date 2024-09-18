Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. США злоупотребляют правом вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, чтобы помочь Израилю избежать ответственности за действия израильских военных в секторе Газа, заявил 17 сентября заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Так он ответил на высказывание постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Вашингтон не готов отказаться от своего права вето. Полянский полагает, что США ведут политику двойных стандартов.

«Видимо, наши американские коллеги по-прежнему снисходительно делят все страны мира на две категории. К первой относятся самопровозглашенные властители вселенной, которые могут делать все, что им заблагорассудится, для продвижения интересов правительства США, а ко второй — все остальные страны мира», — сказал дипломат, которого процитировал телеканал RT.

Зампостпреда напомнил, что с начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта, которая началась с октября 2024 года, что Соединённые Штаты уже уже пять раз использовали право вето для защиты Израиля от ответственности за его шаги в Газе.

Полянский подчеркнул, что право вето нельзя рассматривать как простую привилегию. По его словам, речь идёт об инструменте, позволяющем не допускать принятия односторонних решений.

Российский дипломат отметил, что политика США сделает из Вашингтона соучастника событий в Газе, где погибли десятки тысяч людей. Он добавил, что это такое поведение не соответствует статуту постоянного члена СБ ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не желают пропускать в ООН какие-либо решения, всерьёз подразумевающие остановку кровопролития в рамках палестино-израильском конфликта. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москва приветствует любые шаги, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в зоне Ближневосточного конфликта и добивается этого же в СБ ООН.

17 сентября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя уточнил, что российские власти поддерживают проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, предполагающий реализацию требования Международного суда к Израилю о выводе войск с оккупированных территорий Палестины.