Москва, 19 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного редактора «Новой Газеты» Кирилла Мартынова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за организацию деятельности нежелательной организации. Об этом 19 сентября сообщает РБК.

Сергей Савостьянов/ТАСС Кирилл Мартынов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» создали издание «Новая газета — Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной), которое возглавил Мартынов.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года организация «Новая газета — Европа» была признана нежелательной в России. Такое решение приняла Генеральная прокуратура по результатам проверки.

В частности, было установлено, что фактически эта организация осуществляет деятельность по созданию и распространению информационных материалов в ущерб интересам России, а основные темы публикаций содержат ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан.

В декабре 2023 года Басманный суд Москвы оштрафовал Мартынова на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.