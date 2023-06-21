* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 28 июня, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В России организация «Новая газета — Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной) признана нежелательной. Такое решение приняла Генеральная прокуратура по результатам проверки. Об этом 28 июня сообщили в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства», ― сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки установлено, что фактически эта организация осуществляет деятельность по созданию и распространению информационных материалов в ущерб интересам России, а основные темы публикаций содержат ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения в развязывании конфликта на Украине, совершении военных преступлений.

Организацию основал латвийский журналист с российским гражданском Кириллом Мартыновым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ранее у этого издания из-за нарушений законодательства по решению Басманного суда Москвы и Верховного суда России аннулировали свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года нежелательной в России признали деятельность издания «Медуза»* (СМИ, которое является в России иноагентом). В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В мае аналогичное решение вынесли в отношении международной некоммерческой организации «Гринпис» (Greenpeace International) (организация, признанная в РФ нежелательной). Основанием для решения стало то, что вместе с природоохранной деятельностью организация предпринимала активные попытки вмешательства во внутренние дела России.

* ― организация, признанная в РФ нежелательной