Москва, 19 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил телеведущей Оксане Фёдоровой (Бородиной) звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ 19 сентября размещён на официальном портале правовой информации.

Владимир Гердо/ТАСС Оксана Фёдорова

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Бородиной Оксане Геннадьевне — артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой, город Москва», — говорится в тексте документа.

Телеведущая окончила милицейско-правовой лицей Пскова и Псковскую среднюю специальную школу милиции. Позже училась в Санкт-Петербургском университете МВД РФ.

В 1999 году она стала победительницей «Мисс Санкт-Петербург». В 2001 году выиграла конкурс «Мисс Россия», в 2002 году — конкурс «Мисс Вселенная 2002» в Пуэрто-Рико. Уже более 22 лет она ведёт программу для детей «Спокойной ночи, малыши!». Играла роли в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа глава государства присвоил звание «Заслуженный артист РФ» директору чеченского академического ансамбля «Вайнах» Марет Байсаровой. Награду она получила из рук главы Чечни Рамзана Кадырова на концерте в честь 85-летия коллектива.

В июне российский лидер присвоил звание заслуженного артиста России певцу SHAMAN (Ярославу Дронову). В тексте указа говорится, что SHAMAN отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России.