Москва, 22 июля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июля.

Okras SHAMAN

«Присвоить почётные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации»… Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — сказано в документе, который опубликовали на официальном портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что SHAMAN, как и другие награжденные, отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России, которые состоялись в марте 2024 года. Артист опубликовал в Сети видеозапись, на которой засняли, как он подписывает соответствующее согласие.

19 июня в Пхеньяне, где прошёл концерт в честь Владимира Путина, прозвучали песни о войне и композиции певца SHAMAN. В середине июня российский лидер посещал КНДР с дружественным государственным визитом.

Кроме того, военный оркестр Северной Кореи, который выступал на мероприятии, исполнил в том числе «Священную войну» и «Катюшу», а также корейские композиции. Во время звучания композиции «Встанем» певца SHAMAN, президент России поднялся на ноги. За ним встал лидер КНДР Ким Чен Ын, а после и весь зал.