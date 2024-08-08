Москва, 8 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил директору чеченского академического ансамбля «Вайнах» Марет Байсаровой звание «Заслуженный артист РФ». Награду она получила из рук главы Чечни Рамзана Кадырова на концерте в честь 85-летия коллектива.

«В ходе мероприятия я вручил государственные награды отличившимся деятелям культуры республики. Указом Президента РФ директору ансамбля «Вайнах» Марет Байсаровой присвоено почётное звание «Заслуженный артист РФ».", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также вручил первому заместителю министра культуры Чечни Дине Шагидаевой высшую награду республики — орден Кадырова.

Кадыров поблагодарил коллектив ансамбля за многолетнюю плодотворную деятельность. Глава республики подчеркнул, что за 85 лет «Вайнах» внёс весомый вклад в сохранение и распространение культурных ценностей народа Чечни.

Марет Байсарова начинала карьеру артисткой балета, после занимала должность первого заместителя министра культуры республики. С октября 2023 года по май 2024 года она руководила Государственным академическим ансамблем танца «Вайнах». С 13 мая по 5 августа занимала пост министра культуры Чечни.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российский лидер присвоил звание заслуженного артиста России певцу SHAMAN (Ярославу Дронову). В тексте указа говорится, что SHAMAN, отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России.