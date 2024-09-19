Будапешт, 19 сентября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Дунай, выйдя из берегов, затопил набережные и улицы в нижней части центра Будапешта, сообщило агентство Associated Press. По данным на утро 19 сентября, вода в реке поднялась за сутки на 1 м, достигнув отметки 7,71 м.

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua

Вода угрожает движению трамваев и метро. Движение общественного транспорта ограничили. Под Будапештом, ниже по течению реки, затопило дома и рестораны, стоящие в береговой зоне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на подготовку к наводнению направили около 6 тыс. специалистов. Также к заполнению песком мешков, используемых для возведения защитных дамб, привлекли заключённых в тюрьмах.

Пик наводнения ожидается 21 сентября. По прогнозу, вода в Дунае поднимется до отметки 8,5 м при норме 3,5 м.

Как передавало ИА Регнум, в страны Центральной и Восточной Европы пришёл шторм «Борис». С 12 сентября на Румынию, Австрию, Чехию, Венгрию и Словакию обрушились ливни, которые привели к наводнениям.

Чешский президент Петр Павел 19 сентября заявил, что на ликвидацию последствий наводнения в стране уйдут годы. Чтобы ускорить снос сильно повреждённых домов, предлагается упростить бюрократические процедуры.

В Польше обозреватель Аркадиуш Микса заявил, что в стране не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине. По его мнению, стихийное бедствие застало власти республики врасплох.