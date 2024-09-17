Варшава, 17 сентября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. У Польши недостаточно денег на строительство дамб, так как финансы тратятся на помощь Украине. Об этом 17 сентября написал обозреватель Аркадиуш Микса в статье для местного издания Myśl Polska.

Global Look Press

«Нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — указано в материале.

Обозреватель иронично выразил надежду, что жители Украины в знак солидарности с поддерживающей их страной помогут Польше навести порядок после наводнения.

По мнению журналиста, пока Варшава мечтала о победе над Москвой, природный катаклизм застал власти страны врасплох.

Как сообщало ИА Регнум, проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии с 12 сентября из-за бушующего шторма «Борис». По состоянию на 16 сентября было известно о восьми погибших. Один из них утонул 15 сентября в уезде Клодзко на юго-западе Польши, где из-за паводка пришлось эвакуировать 1,6 тыс. человек. Вода частично затопила город. Уровень воды в местной реке поднялся до 6,7 м, побив рекорд наводнения в 1997 году, которое частично повредило город и унесло 56 жизней.

8 июля Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Польшей. Польский премьер-министр Дональд Туск похвалил главу киевского режима Владимира Зеленского за «стремление обеспечить безопасное будущее Украины и Европы» и заявил, что в борьбе за свои принципы Украина всегда может полагаться на Польшу.