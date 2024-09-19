Прага, 19 сентября, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Многие месяцы и даже годы уйдут на восстановление повреждённой инфраструктуры в Чехии после мощного наводнения, которое обрушилось на страну. Об этом заявил 18 сентября журналистам чешский президент Петр Павел.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Он отметил, что членам правительства потребуется обсудить работы с мэрами городов и главами регионов. Павел считает, что средства, которые власти сейчас решили выплатить наиболее пострадавшим людям и населённым пунктам, не покроют причинённый ущерб.

Президент также выразил мнение, что снос повреждённых строений следует проводить быстро. При этом работы могут затянуться, если мэры будут соблюдать бюрократические процедуры. Павел полагает, что главы городов могли бы поддержать упрощение тендерных процедур для поставщиков.

Глава государства высоко оценил человеческую солидарность и ту помощь, которую оказывают добровольцы, решившие поучаствовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры, и люди, которые собирают для жителей затопленных городов и сёл продукты питания и питьевую воду.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в чешском городе Опава на северо-востоке Чехии из-за угрозы наводнения началась эвакуация нескольких тысяч жителей. Из-за ливней вышла из берегов река Опава.

На страны Центральной и Восточной Европы обрушился шторм «Борис». Помимо проливных дождей, он вызвал сильные ветра и наводнения. В таких городах, как Вена, Братислава и Прага, выпала месячная норма осадков.