Москва, 19 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В России за два года Генеральная прокуратура добилась отмены реабилитации более 4 тыс. репрессированных человек. Об этом 19 сентября сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

По его словам, сначала этих граждан признали жертвами политических репрессий, восстановили их права, однако после проведённых проверок эти решения отменили. В беседе с газетой «Коммерсантъ» Иванов уточнил, что Главное уголовно-судебное управление (ГУСУ) надзорного ведомства, проверяя в том числе публикации СМИ, обнаружило ряд фактов реабилитации в конце 1990-х — начале 2000-х годов лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны.

Представитель ГП добавил, что речь идёт о тех, кто служил в карательных батальонах и полицейских отрядах, был участниками военизированных формирований вермахта и войск СС. Кроме того, среди реабилитированных выявили людей, помогавшим фашистам, работая в созданных ими органах местного самоуправления, а также власовцев и бандеровцев.

Всего, сообщил Иванов, в рамках работы по выявлению изменников Родины и пособников фашистской Германии только со второго полугодия 2022 года прокуроры проверили свыше 14 тыс. заключений о реабилитации, из которых отменили свыше 4 тыс. Отмечается, что вопросы обоснованности реабилитации жертв репрессий 1920-1940-х и 1950-х годов к предмету проверок не относятся.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в Генпрокуратуре сообщили о решении ведомства отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников, а также виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях. Отмечается, что главное управление международно-правового сотрудничества будет направлять в МИД России сведения об отмене заключений о реабилитации в отношении граждан или подданных иностранных государств для принятия решения о передаче этой информации по дипломатическим каналам в соответствующие страны.

18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ, целенаправленно реабилитируя украинских неонацистов, всё больше напоминают газету НСДАП «Фёлькишер Беобахтер». Дипломат напомнила о появившимся ранее сюжете итальянского корреспондента Иларио Пьянерелли, в котором присутствовал украинский военный в кепке со знаком дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», совершавшей военные преступления против советских граждан.

Президент России Владимир Путин заявлял, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей. Глава государства указал на необходимость твёрдо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад России в великую победу.