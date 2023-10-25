Светлогорск, Калининградская область, 25 октября, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал безапелляционно и твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, вести работу по рассекречиванию архивов, по признанию фактов злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям. Такими посылами приветствовал российский лидер участников международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность», который начался 24 октября в Светлогорске Калининградской области. Текст приветствия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин призвал противостоять любым попыткам пересмотреть вклад России в великую Победу.

«Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников», — считает президент.

В тексте приветствия Владимир Путин подчеркнул значимость проекта «Без срока давности», который объединил людей разных возрастов и профессий.

Президент добавил, что благодаря неравнодушию и подвижничеству проводится скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных.

На форуме участники выработают консолидированную позицию по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействию ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта «Без срока давности».

Как сообщало ИА Регнум, Калининградский областной суд начал рассмотрение дела о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны со стороны нацистов и их пособников на территориях, входящих в настоящее время в Калининградскую область. Первое заседание состоялось 20 октября.

Расследование проводили по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. В иск вошли архивные документы, всего в материалах уголовного дела 15 томов.

В марте 2023 года Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и её пособниками.

5 сентября в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» президент Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти для противостояния пропаганде нацизма.