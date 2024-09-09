Москва, 10 сентября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России решила отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников, а также виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях. Проект соответствующего приказа от 9 сентября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

(сс) Andreykor Здание Генеральной прокуратуры России

«Учитывая основные стратегические цели утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий… о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений», — говорится в документе.

Приказом предусмотрено, что главное управление международно-правового сотрудничества будет направлять в МИД России сведения об отмене заключений о реабилитации в отношении граждан или подданных иностранных государств для принятия решения о передаче этой информации по дипломатическим каналам в соответствующие страны.

Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западные СМИ, целенаправленно реабилитируя украинских неонацистов, всё больше напоминают газету НСДАП «Фёлькишер Беобахтер». Дипломат напомнила о появившимся ранее сюжете итальянского корреспондента Иларио Пьянерелли, в котором присутствовал украинский военный в кепке со знаком дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», совершавшей военные преступления против советских граждан.