Москва, 19 сентября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Долговая нагрузка завода «АвтоВАЗ» превышает 100 млрд рублей, заявил президент предприятия Максим Соколов.

Софья Сандурская/ТАСС

«Это серьёзная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке, это сразу дополнительно ещё почти 20 млрд рублей, которые надо найти на обслуживание кредитов ежегодно», — процитировало его 19 сентября издание РБК.

При этом банки верят компании и держат для неё открытые кредитные линии, отметил Соколов. Чтобы предприятие могло отвечать за долги, требуется долгосрочная политика со стороны государства, добавил он.

Глава компании предложил сделать публичными специальные инвестиционные контракты между автозаводами и Минпромторгом, чтобы все участники рынка в стране знали, кто, сколько и какую продукцию собирается производить. Это поможет лучше планировать инвестирование в развитие мощностей и другие сферы.

Соколов также назвал недопустимым заключение или корректировку специальных контрактов в секторах, где производят российскую высоколокализованную продукцию.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года отметил важное значение локализации производства автомобилей в стране. Он сообщил, что были дискуссии с представителями европейских стран, на которых добивались повышения высокотехнологичности производства на их заводах в России.

В январе 2024 года президент заявил, что локализация в сфере автотранспорта в России достигла 70%. Этот же показатель в авиационном двигателестроении составил 90%, а в области транспорта и машиностроения — 80%.