Москва, 31 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В России локализация в сфере автотранспорта в достигла 70%, заявил 31 января кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По его словам, в области авиационного двигателестроения локализация составила 90%, в области транспорта и машиностроения — 80%.

«Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. Вот, один «Камаз» чего стоит, поздравим его с успехами», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 15 января вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России по итогам 2023 года производство автомобилей всех сегментов увеличилось на 16%, до более 720 тыс. По его словам, всего на российском внутреннем рынке было продано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.