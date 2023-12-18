Москва, 18 декабря, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 декабря на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства заявил о важности повышения локализации производства автомобилей в РФ.

Елена Афонина/ТАСС

Он отметил, что Россия вела с западными партнёрами вопрос о локализации автопроизводства на своей территории, речь шла о важности переноса в РФ высокотехнологичных производственных процессов.

«Мы вели дискуссии с нашими так называемыми партнёрами ещё из европейских стран и говорили о повышении уровня локализации, обсуждали, что покраска — это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», — информировал он.

Среди таких же сложных процессов Путин перечислил установку двигателя, трансмиссии, рулевой колонки.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря российский лидер заявил, что подорожание российских автомобилей на 40 процентов — это много.

В октябре Росстат опубликовал данные, согласно которым производство российских автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов за последний год выросло более чем на 40% в новых экономических условиях. Кроме того, по данным Росстата, российский автопром удвоил производство легковых автомобилей в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С целью скорейшего импортозамещения заводы-поставщики деталей и компонентов для автомобильной промышленности внедряют инструменты бережливого производства по национальному проекту «Производительность труда». За счёт управленческих решений, оптимизации производств и логистики он стимулирует развитие критически важных производств.

Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, половина предприятий уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% — выработку продукции. Благодаря снижению издержек, росту объёмов производства и увеличению прибыли у компаний появляется возможность повысить зарплаты сотрудникам.