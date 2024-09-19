Вашингтон, 19 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Состояние основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось почти вдвое после слияния предприятия с оператором наружной рекламы Russ, сообщил американский журнал Forbes.

Сергей Бобылев/РИА Новости Татьяна Бакальчук

«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ стоимостью около $3,4 млрд. Её чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в статье, опубликованной 18 сентября.

Кроме того, на сокращении номинальной стоимости её капиталов, по данным издания, сказалось снижение курса рубля. При этом отмечается, что Бакальчук до сих пор остаётся самой богатой женщиной в РФ, согласно рейтингу журнала.

Wildberries и Russ в июне сообщили об объединении, заявив, что планируют создать стратегический торговый проект, который охватит СНГ и страны Глобального Юга. Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупредил Бакальчук, что она из-за слияния компаний может потерять свой маркетплейс.

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук 23 июля назвал слияние предприятия с Russ захватом семейного бизнеса. По его словам, «рейдеры» не дают ему общаться с женой и детьми. Предпринимательница прокомментировала эти слов и пояснила, что речь идёт о бракоразводном процессе.

18 сентября в головном офисе маркетплейса в Москве произошла перестрелка. Погибли два человека, ещё семеро получили ранения. После инцидента в полицию доставили порядка 30 человек.

Татьяна Бакальчук назвал это неудачной попыткой рейдерского захвата. Её муж заявил, что стал жертвой провокации, когда прибыл с коллегами и охраной для переговоров.