Курск, 19 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Боевик украинских формирований открыл огонь из автомата по жителю Суджи Роману Яценко и его пятерым детям, когда те 6 августа эвакуировались из города. Об этом 15 августа рассказал сам Яценко в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

Станислав Красильников/ТАСС

Между тем некоторые российские СМИ, в том числе ТАСС, сообщили о данном инциденте только в четверг, 19 сентября.

По словам Яценко, когда украинские формирования начали вторжение в курское приграничье 6 августа, он находился в Москве, где работал охранником на вахте. В этот день у него прервалась связь с семьёй. Жена успела лишь сообщить Роману, что начался обстрел и она с детьми спускается в подвал.

После этого мужчина решил ехать в Суджу, для чего сначала добрался до Курска на «бла-бла-кар», а оттуда до Мартыновки — населённого пункта в пяти километрах от Суджи, где встретил российских военных.

«Они предупреждали: «Не иди, не оставляй детей сиротами. Я спросил, могут ли они меня на БТР, на какой-нибудь технике отвезти, но они сказали — нет: сиди, жди, пока разрядится обстановка. А как я мог ждать? Решил действовать сам. Страх за детей был сильнее сомнений. Я думал: как же, самый маленький ждёт меня, папу, а я не приду?! Мне это сердце разрывало. Это и помогло», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что военные предупредили его об украинской огневой позиции на кольце, с которой автоматчик стреляет по гражданским машинам. Боевика ВСУ он не увидел, однако тот засёк Яценко и начал по нему вести огонь.

«Когда услышал звуки выстрелов и свист пуль над собой, понял, что это не наш. В тот момент я никак себе не представлял этого человека, а потом узнал, что в украинской группировке были и поляки, и французы — не только ВСУ. Может, это был и поляк — он мог и по женщине с детьми открыть огонь, и по беззащитным старикам. У них, наверное, на генном уровне ненависть к русскому народу», — вспомнил он.

Житель Суджи добавил, что упал на землю, когда услышал выстрелы, и пробирался сквозь лесопосадку бегом и гуськом, стараясь укрываться от стрелка.

Яценко отметил, что после того, как смог добраться в Суджу, город было невозможно узнать, так как в нём уже находились украинские боевики. Он нашёл свою семью, они взяли документы, еду, вещи первой необходимости, деньги и пошли из города.

По словам Яценко, в это время по двигавшейся из города семье открыл огонь из автомата украинский боевик, после чего взрослые и дети по его команде упали на землю и по-пластунски ушли от стреляющего. Затем семье удалось полями уйти в сторону Курска.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября житель одного из курских приграничных районов сообщил, что боевики украинских формирований собирались расстрелять пожилую женщину. Он уточнил, что им не понравилось, что пенсионерка использовала мобильный телефон.

В селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области 14 сентября украинские боевики зверски изнасиловали и убили местную жительницу, работавшую охранником в местной школе. Причиной этого стало то, что сын женщины является военным.

Telegram-канал «Южный фронт» 13 сентября сообщил о расстреле украинскими боевиками двух беженок с собакой у села Журавли в Кореневском районе Курской области. Женщины в этот момент пытались добраться до российских военных в населённом пункте Шептуховка.