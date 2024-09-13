Курск, 13 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли двух беженок и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области, говорится в сообщении Telegram-канала «Южный фронт», которое переопубликовал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Авторы публикации сообщили, что украинские боевики атаковали мирных граждан, когда те пытались дойти до российских военных в населённом пункте Шептуховка.

В качестве подтверждения авторы Telegram-канале опубликовали кадры с камеры дрона, на которых видно двух женщин и собаку, лежащих в крови на асфальте.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков сообщил, что жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения. По свидетельствам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

До этого стало известно, что во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Разведывательный дрон сделал кадры случаев мародёрства, они есть у бойцов 44-го армейского корпуса.

В Судже беременная женщина закрыла собой сына от пуль ВСУ. Женщина скончалась от ранений по дороге в больницу. Помимо этого, в сети появились видео издевательств украинских военных над жителями Курской области.

Украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Глава СПЧ России Валерий Фадеев 9 августа назвал атаки украинской армии на мирных жителей Курской области преднамеренным массовым убийством. Он сообщил, что готовит обращение в международные организации с требованием признать нападение ВСУ на Курскую областью террористическим актом.