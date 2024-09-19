Москва, 19 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ разработало проект приказа об исключении вариативных модулей «Чир-спорт» и «Гольф». Об этом стало известно в четверг, 19 сентября, из опубликованного текста проекта.

Антон Денисов/РИА Новости

«Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения из федеральных рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» вариативных модулей спорта «Гольф» и «Чир-спорт», — сказано в документе.

В пояснительной записке подчёркивается, что данные виды спорта, используемые за рубежом в целях физического воспитания школьников, не соответствуют российскому историческому опыту и традициям.

Также из федеральных рабочих программ по физкультуре предлагается убрать положения об освоении школьниками практики массажа и банных процедур в связи с «возрастной психофизиологией» обучающихся.

Гольф, чирлидинг и роллер-спорт были добавлены в школьную программу с 1 сентября 2024 года. Ведомство объяснило, что, в частности, гольф полезен для социального и интеллектуального развития, а чирлидинг — «модный, интересный и популярный среди молодежи командный вид спорта». После обнародования новых ФГОС развернулась дискуссия о необходимости введения таких предметов в программу. Так, партия «Коммунисты России» направила протест Михаилу Мишустину, указав, что гольф является традицией «недружественных западных элит».

Как передавало 22 августа ИА Регнум, российские чиновники ожидают введения в сентябре нового ГОСТа на школьную форму. Согласно положениям проекта стандарта, повседневная и торжественная школьная форма для детей, обучающихся по программе начальной, средней и общей школы, в соответствии с требованиями должна быть выдержана в деловом стиле и носить светский характер.

Также с начала нового учебного года начали действовать поправки к закону «Об образовании». В частности, школьникам в целях минимизации факторов отвлечения внимания во время проведения учебных занятий запретят пользоваться мобильными телефонами и другими подобными устройствами. Также с 1 сентября устанавливаются правила дисциплины, обозначающие главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания.